Contromano in autostrada, sulla corsia di sorpasso per 8 km

Ha proceduto per circa 8 km nella corsia di sorpasso, contromano. E' finita in zona Fiera la corsa di un 85enne residente a Ozzano che ieri sera a bordo della sua Ford Focus ha imboccato controsenso lo svincolo della A14 di San Lazzaro direzione Sud. Il signore ha proceduto per tutto il tragitto lungo quella che probabilmente ha ritenuto essere la corsia più a destra, percorrendo invece la strada in corsia di sorpasso.

Un blocco mobile effettuato da una volante della Stradale ha tenuto a passo lento le auto che andavano nella direzione corretta, fino ad arrestare la corsa del veicolo quando è comparso. All'85enne, nato ad Ancona, sono toccate severe sanzioni: Revoca della patente, fermo amministrativo del mezzo per tre mesi e una serie di contravvenzioni al codice della strada.