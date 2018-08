Contromano in autostrada, 80enne rischia incidente stradale

Poteva finire molto peggio, ma alla fine si è roisolto tutto con un grosso spavento. Momenti di panico sulla A11 Firenze mare, dove una anziana signora bolognese ha proceduto per qualche chilometro contromano, all'altezza del casello di Pistoia.

A scongiurare un incidente stradale è stata una pattuglia dei Carabinieri, che ha incrociato un forte e brusco rallentamento mentre procedeva nel giusto senso di marcia. Notato che un'auto procedeva contromano sulla corsia di sorpasso, i militari hanno poi rapidamente preso il controllo del mezzo, una Fiat Panda, per poi fare inversione e accostarlo in corsia di emergenza. La 80enne bolognese, sotto choc e in stato confusionale ma non feerita, è stata scortata al vicino casello autostradale e poi affidata alla Polizia Stradale.