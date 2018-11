Convegno sulla prostituzione, Lo Giudice: "Posizione seccamente proibizionista"

Un convegno e un libro sulla prostituzione a Palazzo D'Accursio: continua la polemica. A criticare l'evento anche l'ex senatore Sergio Lo Giudice, ex leader Arcigay, tra gli ideatori della legge sulle unioni civili. "Il convegno sposa senza contraddittorio una posizione seccamente proibizionista", scrive Lo Giudice ringraziando Vincenzo Brana' del Cassero per aver sollevato il problema sul suo profilo Facebook e dando un giudizio "negativo" sull'evento.

"Questo, al di la' di qualunque altra considerazione - prosegue Lo Giudice - va in rotta di collisione con le politiche sulla prostituzione del Comune di Bologna, che prevedono interventi di riduzione del danno incompatibili con una proibizione tout court della prostituzione". Anche qui, "come spesso succede, non si vuole distinguere lo sfruttamento, che va perseguito con la massima decisione, dalle situazioni di libera autodeterminazione che, per quanto numericamente minoritari, non possono essere vietati, a pena di scivolare di nuovo verso un'idea di reati 'contro la morale'". (Dire)