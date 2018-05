Ladri di biciclette in erba, sventati due furti in poche ore

In poche ore due sono stati i tentativi di furto sventati da passanti e Polizia, in due zone distinte della città. L'episodio più grave è accaduto intorno alle 17, in via Andrea Costa dove gli agenti hanno arrestato I.N., un bolognese di 43 anni perché sorpreso dai vigilantes mentre tentava di forzare il cavo di sicurezza che teneva legato il mezzo. Addosso all'uomo è stato trovato sia il robusto cavalletto con il quale il 43enne è stato visto forzare il cavo, sia un coltellino. Già gravato da precedenti simili, il soggetto è stato ammanettato e portato via.

Poche ore più tardi, tra via del Pratello e via San Francesco un secondo episodio: questa volta però nessun lucchetto è stato forzato, il presunto ladro si stava allontanando letteralmente con la bicicletta in mano, pedalandone un altro nel frattempo. Fermato dai poliziotti su segnalazione di alcuni passanti, l'uomo, un cittadino ucraino di 25 anni, non aveva le chiavi per aprire i lucchetti delle bici in suo possesso. Addosso e attaccato al mezzo che stava pedalando, gli agenti hanno rinvenuto anche un set di attrezzi meccanici. Gravato da precedenti simili, tra cui un arresto per furto aggravato dello scorso aprile, al giovane è stata consegnata una denuncia per ricettazione e porto di chiavi alterate.