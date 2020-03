Coronavirus, medici e volontari possono saltare la fila alla Coop

Infermieri, medici e volontari da oggi entrano prima al supermercato, evitando le lunghe attese in fila: basta mostrare il tesserino. Si tratta dell'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che aderisce al progetto 'L'unione fa la spesa', garantendo così ingresso prioritario agli operatori della sanità e al personale della Protezione civile nei diversi punti vendita del territorio.

"La decisione è stata presa per sostenere il personale sanitario, impegnato a fronteggiare l'emergenza Covid-19 con poco tempo per il riposo e l'organizzazione della vita quotidiana", scrive Coop Alleanza in una nota, precisando che per avere diritto a superare le altre persone si dovrà esibire il badge o il tesserino di riconoscimento.

"La priorità nell'effettuare la spesa è per noi un modo semplice e diretto per sollevarli, almeno in parte, da questa incombenza. Sono queste giornate caotiche per chi si occupa della nostra salute e della nostra sicurezza", aggiunge lo staff di Coop Alleanza 3.0, sicuro che anche gli altri clienti apprezzeranno l'iniziativa, consapevoli del fatto che sia un atto di solidarietà". (Dire)

