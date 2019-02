Furto alla Coop Lame: 44enne preso a pugni e gomitate

Ieri sera la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 47 anni per rapina impropria al Centro Lame di via Marco Polo. Alle 19.30 è stato notato aggirarsi nei vari reparti del supermercato Coop per poi avviarsi all'uscita senza passare dalle casse.

Quando l'allarme si è attivato, il vigilante, newyorkese 44enne, ha cercato di fermarlo, ma il 47enne lo ha "atterrato" di pugni e gomitate, a quel punto è intervenuto un altro dipendente del supermercato che lo ha bloccato fino all'arrivo della Polizia.

All'interno del cappotto aveva nascosto due power bank e due zaini, per un totale di 180 euro. E' stato arrestato per rapina impropria e denunciato per lesioni. Il vigilante è stato curato al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni per traumi alla spalla e cervicali.

'Non temo la galera, ti ammazzo', pesta il vigilante e lo manda in ospedale