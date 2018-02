Coop Piazza dei Martiri: calci e pugni al vigilante per 10 euro

Pane, vino e pollo. Un furto da poco più di 10 euro al supermercato Coop di Piazza dei Martiri ha fatto scattare le manette per un cittadino marocchino di 42, irregolare, ma senza precedenti.

Alle 17.30 di ieri, senza pagare la merce, ha tentato di sgattaiolare fuori dal negozio passando dalle barre di ingresso. Una guardia giurata, moldavo 38enne, lo ha inseguito, ma è stato colpito con pugni, calci e ginocchiate e quindi minacciato: "Ti ammazzo, so dove abiti!" In soccorso del collega è arrivato un altro vigilante, pugliese di 34 anni, che ha chiamato il 113 e bloccato l'uomo. E' stato arrestato per tentata rapina.