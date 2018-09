San Donato: già condannato, torna a rapinare supermercato

Era già stato arrestato ad agosto, per un fatto simile, ma ieri pomeriggio ci ha riprovato. Così un 27enne è stato arrestato dai Carabinieri al termine di una rapina impropria, consumatasi alla Coop di San Donato.

Il giovane, cittadino tunisino, era già stato condannato a un anno e nove mesi con divieto di dimora nella provincia di Bologna, per l'episodio precedente. Questo non è bastato al 27enne, che ieri pomeriggio ha spintonato e minacciato con una bottiglia la guardia giurata, una volta sorpreso a rubare una decina di superalcolici. I militari hano rintracciato l'uomo mentre si allontanava dalla Coop, con ancora la busta di refurtiva in mano. Ora il 27enne è in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida.