Incendio, frigo a fuoco: evacuata la Coop di via San Vitale

I locali del negozio si sono riempiti di fumo, così i dipendenti hanno dato immediatamente l'allarme ai Vigili del Fuoco. A prendere fuoco, oggi pomeriggio intorno alle 17.30, il frigorifero del supermercato Coop all'inizio di via San Vitale, quasi sotto le due Torri, che è stata evacuato.

Fortunatamente non si registrano intossicati nè tra i lavoratori nè tra i clienti. Sul posto sono arrivati l'auto medica del 118, in via precauzionale, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato un motoventilatore per immettere aria pulita nei locali e far uscire il fumo. Qualche rallentamento al traffico. Il supermercato è stato chiuso al pubblico.