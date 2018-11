Aule di nuovo senza riscaldamento al Copernico: stop alle lezioni, disagi anche in altre scuole

Una parte del liceo Copernico è rimasta al freddo anche oggi. Problemi con il riscaldamento in alcune scuole di Bologna. Al liceo Copernico il preside Roberto Fiorini ha deciso di mandare a casa in anticipo i ragazzi di alcune classi, dopo che anche oggi alcune delle aule sono risultate non riscaldate al momento della campanella.

Non va meglio alle elementari De' Vigri e alle medie Zanotti dell'Ic2, dove il riscaldamento ha fatto cilecca e gli alunni hanno dovuto indossare la giacca per continuare la lezione. Il guasto -riferiscono dalla scuole- dovrebbe prò già essere stato riparato. Solo ieri è stata la città metropolitana a garantire che oggi il guasto al Copernico era stato riparato.