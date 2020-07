Scambio di effusioni in stazione, coppia gay aggredita alle Cinque Terre

Episodio omofobo in Liguria, dove una coppia gay bolognese, sulla trentina, è stata aggredita da un gruppo di coetanei dopo essersi scambiati delle effusioni. E' accaduto ieri pomeriggio alla stazione di Vernazza, alle Cinque Terre. A riportare la notizia è il Secolo XIX, secondo la ricostruzione del quotidiano, la coppia era in attesa del treno quando è stata notata dal gruppetto mentre si scambiavano qualche bacio. Sarebbero così partiti gli insulti al loro indirizzo, degenerati in una aggressione fisica quando uno del 'branco' si è avvicinato sferrando un pugno in faccia a uno dei ragazzi bolognesi.

A quel punto il gruppetto si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Sono saliti su un treno per La Spezia che le forze dell'ordine hanno trattenuto in stazione per oltre mezz’ora nel tentativo di intercetterli. Senza successo. A quel punto le ricerche sono state estese alla città di destinazione del convoglio, visionando le telecamere di sorveglianza.