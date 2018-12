Dalla strage di Corinaldo alla sicurezza nelle discoteche: “Spray urticante anche a Bologna ”

La strage di Corinaldo, così se ne parla visto che a perdere la vita nella discoteca "Lanterna Azzurra" sono state sei persone, ha aperto inevitabilmente alcune riflessioni e valutazioni sulla sicurezza nei locali e nelle discoteche. C'è poi anche un altro tema, un fenomeno che pare si sia diffuso fra i giovanissimi: l'uso dello spray urticante all'interno dei luoghi affollati così, giusto per fare "una bravata" divertente.

Ma di divertente non c'è proprio nulla. Lo conferma anche Gabriele Lollini, cotitolare insieme ad altri tre di una società che da 25 anni fornisce personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (quelli che chiamiamo buttafuoi), le discotece appunto, ma non solo: «Abbiamo registrato alcuni episodi di questo tipo negli ultimi tempi - parla riferendosi all'utilizzo di spray urticante all'interno di una sala da ballo - soprattutto in locali frequentati da giovanissimi, ovvero ragazzi dai 16 in su. Quello che non sanno, o non sapevano visto ciò che è successo nelle Marche, è che è un gioco molto pericoloso con conseguenze anche pesanti».

In un locale bolognese il giovane responsabile di uno dei casi citati è stato individuato: «E' successo che una delle telecamere di una nota discoteca abbia ripreso chi ha usato lo spray e grazie a un'investigazione con la collaborazione della proprietà sia stato riconosciuto: non so esattamente quali conseguenze abbia affrontato il ragazzo dal punto di vista legale, ma immagino sia stato qualcosa di serio. Noi del mestiere abbiamo comunque subito fatto le segnalazioni alle autorità. Che non passi che siano bravate».

E' possibile individuare le bombolette all'ingresso e sequestrarle?

«E' difficilissimo. Una bomboletta così piccola addosso a una persona, forse giusto con il metal-detector e solo in alcune condizioni. E poi non è illegale. Anche allo stadio è difficile, figuriamoci...Come detto però oggigiorno le discoteche dispongono di moltissime videocamere di sorveglianza: attenzione quindi perchè è tutto registrato e gli autori di gesti come questo possono essere così identificati e puniti».

Cosa ci dice a proposito della legislazione su questi argomenti?

«In generale penso che sia da rivedere l'ingresso consentito nelle discoteche ai ragazzi di 16 anni, con consumazioni alcoliche consentite solo dopo i 18. E' difficilissimo essere certi che i minorenni non assumano alcolici: se li fanno passare dagli amici più grandi e usano addirittura documenti falsi per entrare. Sì, documenti falsi per entrare nei locali: ecco un altro fenomeno. Difficilissimo davanti a file da 500 persone distinguere dei documanti contraffatti. Cosa si potrebbe fare? Per esempio tornare agli eventi pomeridiani riservati ai più giovani (senza alcol) e separarli da quelli serali. In fondo penso che sia anche un modo per evitare che gli adolescenti brucino le tappe".

Chi sono i buttafuori? Sono persone qualificate?

«Certamente, sono persone qualificate. Si chiamano operatori di controllo e per esercitare questa professione hanno seguito un corso di 90 ore con nozioni di primo soccorso e formazione completa, così come stabilito dal Decreto Maroni nel 2009. E' una professione seria e non improvvisata, ognuno di loro ha un tesserino identificativo con iscrizione all'albo. Di solito ai locali consigliamo un rapporto uno a cento».

E i gestori dei locali bolognesi si attengono a questo rapporto? Come valuta in generale il livello di sicurezza nella nostra città?

«Nessuna legge li obbliga a dotarsi di operatori di sicurezza, ma lo fanno tutti, è una cosa su cui i gestori con cui lavoro non risparmiano di certo quindi mi sento di dire che in generale il livello di sicurezza nei locali felsinei è molto alto, anche perchè le eventuali conseguenze sono molto pesanti, anche da un punto di vista ecomonico, oltre che di responsabilità».

Gabriele Lollini è titolare insieme a Isacco Marchetti, Giulio Garagnani e Alessandro Boccia di "Magnum Exclusive", realtà bolognese operativa in tutta Italia.

Il decreto Maroni del 2009: cosa è cambiato