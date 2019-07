Cornicione pericolante in Strada Maggiore, vigili del fuoco mettono in sicurezza la zona

Un cornicione pericolante in pieno centro ha richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. E' successo questa mattina,in Strada Maggiore.

Da quanto si apprende, il cedimento - che ha interessato una palazzina all'inizio di Strada Maggiore, verso le Due Torri - non ha causato danni a cose o persone.

Per consentire ai caschi rossi di mettere in sicurezza l'area, la via è stata chiusa al traffico veicolare. L'intervento, iniziato intorno alle 11, è stato veloce e così è stato possibile riaprire in breve la strada, senza particolari disagi.