Paura in centro: cede il cornicione di un palazzo nella notte | VIDEO

Paura in via Broccaindosso nella notte: subito dopo l'1 il cornicione di un edificio ha ceduto e calcinacci e mattoni sono precipitati per circa 10 metri provocando un forte rumore. I residenti, svegliati dal tonfo, hanno subito allertato i soccorsi. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due mezzi e hanno subito isolato la zona e rimosso dal tetto del palazzo le parti pericolanti, lavorando in altezza con l'ausilio dell'autoscala.

Per sicurezza, i caschi rossi hanno transennato la zona per impedire il passaggio dei veicoli e dei pedoni fino alla definitiva messa in sicurezza e consolidamento del cornicione. Presente sul posto anche la polizia locale di Bologna.