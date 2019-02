Incidente sugli sci al Corno alle Scale: volo al Maggiore in elicottero per un bimbo

Incidente sugli sci a Corno alle scale, dove un bambino di 8 anni è rimasto ferito fortunatamente in modo non grave. A intervenire sono stati gli uomini del Soccorso Alpino insieme ai Carabinieri sciatori di Lizzano in Belvedere dopo che il piccolo è caduto nella direzione di alcune rocce fuori pista a causa di una lastra di ghiaccio su cui è scivolato per circa un centinaio di metri.

Insieme ai suoi genitori era venuto sull'Appennino dalla Toscana (sono di Poggibonsi) per una giornata sulla neve. Dall'Ospedale Maggiore, dove è stato trasportato in elisoccorso, fanno sapere che il giovane paziente è in codice due e quindi non è grave.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Ponte Maghe e l'elicottero che lo ha soccorso è arrivato da Parma perchè quello di Pavullo non era in quel momento a disposizione.