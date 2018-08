Corno alle Scale, famiglia si perde: attivato il Soccorso Alpino.

Il Soccorso Alpino è intervenuto nel tardo pomeriggio di domenica 5 agosto in aiuto di una famiglia in difficoltà per aver perso l'orientamento. Il nucleo famigliare (due genitori e due figli minorenni) residente a Napoli, si trovava in prossimità del Rifugio delle Rocce, nel comprensorio del Corno alle Scale, per una breve escursione. Sfortunatamente, i quattro hanno perso l'orientamento è quindi hanno contattato i soccorsi.

La centrale operativa del 118ha disposto l'invio di una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la quale in breve tempo ha localizzato, raggiunto e riportato a valle la famiglia. Nessuno dei quattro è rimasto ferito.

Sempre ieri mattina, a Poggiolforato (Lizzano in Belvedere), i tecnici del Soccorso Alpino sono invece erano intervenuti per ricercare un escursionista venticinquenne di Bologna, che si era allontanato dalla comitiva con la quale stava per iniziare una passeggiata; la chiamata tempestiva ha permesso il ritrovamento del giovane, incolume, che si è quindi potuto riunire al gruppo.