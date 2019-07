Gamba fratturata e problemi respiratori: due interventi in contemporanea per il Soccorso Alpino

Pomeriggio faticoso per i soccorritori del SAER - il Soccorso Alpino Emilia-Romagna. Poco dopo le 14, la Centrale

Operativa 118 di Bologna ha inviato l’ambulanza di Lizzano e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Corno Alle Scale e l’elicottero 118 di Firenze dotato di verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso.

Inciampa e si frattura una gamba

Una donna di 50 anni residente a Bologna, stava facendo una passeggiata nel comprensorio del Corno alle Scale. Partita dal rifugio Cavone, aveva imboccato il sentiero che porta alle Valle del silenzio. Arrivata dentro al vallone è salita verso la Porticciola per dirigersi verso il rifugio Le Rocce quando, giunta nel tratto di sentiero che passa sotto alla seggiovia, è inciampata, procurandosi un frattura esposta alla tibia e perone, così ha chiesto aiuto al 118. A raggiungere la donna è stata la squadra territoriale, che ha provveduto ad immobilizzare l’arto. Nel frattempo l’elicottero di Firenze è arrivato sul posto con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione medica, alla donna è stata somministrata l’analgesia,.

Problemi respiratori per un 54enne

Mentre la paziente stava per essere recuperata è giunta un’altra richiesta di aiuto per un uomo di 54 anni, residente d Anzola, dal rifugio Duca degli Abruzzi . Il medico e l’infermiere dell’elicottero, accompagnati dal mezzo fuori strada del Soccorso Alpino, hanno visitato il paziente che manifestava un tachicardia associata a una leggera difficoltà

respiratoria. Dopo valutazione da perte del medico ed elettrocardiogramma, l’uomo è stato trasportato dal mezzo del Soccorso Alpino al rifugio Cavone dove si trovava l’ambulanza di Lizzano che ha poi provveduto a trasportarlo all’ospedale di Porretta.