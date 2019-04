Escursionisti bloccati sul Corno alle Scale: soccorso alpino in azione

Escursionisti recuperati dal soccorso alpino nel weekend, impegnato nel fine settimana in un doppio intervento nei dintorni del Corno alle Scale. L'ultima chiamata ieri mattina quando un giovane bolognese, durante un'ascesa dal rifugio delle Rocce, è scivolato su un tratto ghiacciato e ha riportato un trauma a un braccio. Per lui si è reso necessario un intervento via terra per recuperare il ragazzo e portarlo all'ambulanza.

Il giorno prima invece un intervento più complesso, con cinque ragazzi rimasti bloccati sul sentiero che conduce ai Balzi dell'Ora, ancora ghiacciato dalla neve invernale. Gli escursionisti non avevano con sè equipaggiamento idoneo, ed è dovuto intervenire l'elicottero per due di loro per riportarli su un tratto di sentiero praticabile. In questo caso nessun ferito, ma tanto spavento per gli improvvisati alpinisti.