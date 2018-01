Incidente al Corno alle Scale, bimbi cadono fuori pista: feriti

Serata movimentata sugli impianti sciistici del Corno alle Scale, a Lizzzano in Belvedere. Nel pomeriggio due bambini di 8 e 10 anni sono finiti in un canalone ai lati di una seggiovia a quattro posti. Per loro si sono mobilitati il 118 e il soccorso alpino del Saer.

Portati all'ospedale Maggiore, i due bimbi hanno riportato ferite serie, ma non gravi a tal punto da mettere a rischio la vita: per uno si tratta di traumi a gamba e bacino, per l'altro traumi alla faccia e interni.

Più tardi, è toccato a un gruppo di escursionisti, impegnato in una ciaspolata dal versante toscano, a essere soccorso e recuperati dal personale del Saer e dei Vigili del Fuoco.

Le 4 persone soccorse facevano parte di una comitiva composta da 15 escursionisti attrezzati con ramponi, soci del Cai di Bologna, partiti da Pracchia e diretti verso il lago Scaffaiolo. Dopo l’incidente che ha coinvolto i due escursionisti, una donna bolognese di 35 anni (I. C.) e un uomo di 52 anni di Bologna (F.P.), il gruppo si è diviso: 3 persone hanno raggiunto il rifugio Sega Vecchia, 8 il lago Scaffaiolo, mentre insieme alle due persone infortunate sono rimasti altri due escursionisti, G. M. di 62 anni di Medicina, e M. M. di 56 anni di Bologna.

L’intervento dei tecnici del Saer è stato complicato da condizioni meteo avverse (raffiche di vento fino a 80 km/, nebbia, neve e fondo ghiacciato). Il gruppo disperso, complice anche il buio, si trovava in una zona difficilmente individuabile, ed è stato raggiunto dai soccorritori intorno alle 21. Sul posto, insieme alla squadra del Soccorso Alpino del Corno, è intervenuta anche una squadra della stazione Saer del monte Cimone.

Le quattro persone (3 uomini e una ragazza) sono quindi state trasportate dai tecnici del Saer in infermeria alla Polla; per il 52enne è stato necessario l’ausilio della barella. L’uomo e la donna infortunati hanno riportato rispettivamente un trauma cranico e un principio di ipotermia, e un trauma facciale. Sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Maggiore di Bologna. In località La Polla, al campo base delle operazioni, erano presenti anche la Croce Rossa, i carabinieri di Lizzano, gli addetti alle piste, i vigili del fuoco.