Giornata "nera" al Corno alle Scale: 3 feriti sulla neve, grave un 49enne

Giornata "nera" quella di domenica 17 febbraio per il Soccorso Alpino regionale che ha effettuato nove interventi, dei quali tre nel comprensorio sciistico del Corno alle Scale.

Un uomo di 48 anni anni è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara (MO) per un malore, le sue condizioni sarebbero gravi. Poco dopo, le squadre territoriali sono intervenute per una donna 43enne di Bologna, che nei pressi del Rifugio Duca degli Abruzzi è scivolata sul ghiaccio rompendosi un polso. I tecnici del Soccorso Alpino la hanno accompagnata a valle dove è stata poi trasferita all'Ospedale di Porretta Terme per accertamenti.

Un bimbo di otto anni era scivolato poco prima per oltre cento metri su un pendio fuoripista ghiacciato, accusando diversi traumi. L'elisoccorso lo ha trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in codice 2.