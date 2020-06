Coronavirus Bologna e provincia: sotto le Torri zero positivi, ma ancora 3 morti

Un solo nuovo contagio, ancora quattro morti. Questo il bilancio della provincia di Bologna sulla fase dell'epidemia da Coronavirus nelle ultime 24 ore.

Bologna comune raggiunge per la prima volta quota zero casi dallo scoppio dell'epidemia in città, anche se deve segnare tre nuove unità nel computo dei decessi.

Un solo positivo in tutti i distretti Ausl del bacino bolognese, cifra che sale a quota due contando anche un altro contagio nell'imolese, e precisamente a Medicina, città già luogo oggetto di una zona rossa proclamata nella fase più acuta del'epidemia. Del pari l'intero distretto imolese non registra decessi.

Numeri ormai ridotti a una sola cifra, anche se il triste computo dei decessi continua ad aumentare. La curva dei morti -come più volte ha ricordato l'ex commissario Venturi- sarà la ultima a scendere. Qui di seguito le cifre comune per comune:

