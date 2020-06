Coronavirus Bologna e provincia: 16 nuovi casi e due decessi

A Bologna e provincia, nelle ultime 24 ore, si registrano 16 nuovi casi di positività al coronavirus. La maggior parte nel comune di Bologna. Di questi, 10 sono asintomatici e sei sintomatici che, come sottolinea la Regione, sono pazienti legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare.

Territorio Imolese

Nessun nuovo caso una persona asintomatica guarrita di Castel S. Pietro Terme. Invariati i casi totali, che restano 402, scendono a 7 i casi attivi (3 a Medicina, 2 ad Imola, 1 a Dozza ed 1 fuori territorio), il numero più basso dalla fase 1 dell'epidemia. La situazione del contagio appare oramai del tutto sotto controllo nel nostro territorio, scrive l'Ausl, considerando che nell'ultimo mese sono stati rilevati pochi casi positivi e quasi tutti asintomatici, nonostante l'attività di screening per categorie avviato da qualche settimana.

Resta comunque importante mantenere alta l'attenzione soprattutto nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, per ridurre al minimo il rischio di contagio. In tal senso, come raccomandato dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e dalla stessa Regione Emilia-Romagna, in Pronto Soccorso sussiste il divieto di permanenza nelle sale di attesa per gli accompagnatori dei pazienti, salvo casi specifici valutati dagli operatori. Allo stesso modo, le visite alle persone ricoverate possono essere effettuate da una sola persona al giorno ed esclusivamente nella fascia oraria 12-14. Il check point di primo livello all'Ospedale Civile S. Maria della Scaletta è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17, mentre nei prefestivi e festivi i controlli in atrio cessano alle 15. Sussistono check point in ingresso presso ogni servizio e reparto ospedaliero e territoriale.

