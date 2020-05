Il covid stoppa il "2 agosto": si pensa a corteo distanziato o proiezioni in stazione

Le cerimonie in ricordo della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980 sono sospese a causa dell'emergenza covid, proprio nell'anno del 40° anniversario.

Era già partito l'invito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma le esigenze di distanziamento hanno rimesso tutto in discussione: "Sarà un anniversario particolare, non sappiamo se sarà possibile svolgere la manifestazione i cui canoni furono stabiliti fin dal 1981 e che in questi anni ha visto la partecipazione di un numero elevatissimo di persone, non sappiamo ancora se si potranno tenere le tante iniziative che ogni anno ci accompagnano verso il 2 agosto", conferma Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime che, con la consulenza di Cinzia Venturoli, "ha pensato di creare piazze virtuali che possano affiancarsi, e ci auguriamo non sostituirsi, a quelle reali".

Il 9 maggio, Giorno della memoria delle vittime di terrorismo e stragi, è stata aperta una pagina Facebook, un account Twitter e Instagram, attraverso cui, spiega Bolognesi "vorremmo creare una comunità che accompagni e scandisca il ricordo fino al 2 agosto. Saranno spazi occupati da video, riflessioni, progetti appositamente creati e riproposizione di materiali". La pagina "Dammi la mano, Bologna 2 agosto" è stata inaugurata con un video in cui familiari delle vittime, studenti e cittadini hanno letto i nomi delle 85 persone uccise in stazione.

L'amministrazione ha sul tavolo varie ipotesi: corteo distanziato o usando dei mezzi, immagini olografiche e voci da proiettare sul palco in stazione: "Vorremmo ricreare una presenza corale ed è per questo che chiediamo, fin da ora, di inviarci un breve pensiero, una frase, una emozione video registrata che noi pubblicheremo sulla pagine e, poi dal loro insieme, trarremo un montaggio video", continua Bolognesi. L'indirizzo e-mail a cui inviare i propri pensieri video registrati è dammilamano2agosto@gmail.com. (dire)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggi anche: