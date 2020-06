Coronavirus Bologna e provincia: 9 nuovi casi e cinque decessi

A Bologna e provincia, nelle ultime 24 ore, si registrano nove casi di positività al coronavirus. La maggior parte, sei, nel comune di Bologna. Come sottolinea la Regione, sono pazienti legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare.

Territorio Imolese

Nessun nuovo caso e nessun doppio tampone di guarigione a Imola. Resta quindi invariato il numero di casi totali, 402, 7 quelli attivi.