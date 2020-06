Coronavirus Bologna e provincia: i dati comune per comune

Rispetto a ieri sono 14 i nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia di Bologna, 13 nel comune di Bologna. In tutta la regione in totale sono 24, di cui 14 asintomatici individuati attraverso l’attività di screening regionale.

Come comunicato dalla Regione nella nota odierna, nel Bolognese sei pazienti sono asintomatici e otto sintomatici e si tratta in gran parte di persone legate a focolai individuati in precedenza.

Territorio Imolese

Nessun nuovo caso di positività al virus e nessun doppio tampone di guarigione. Restano quindi 402 i casi totali e sette quelli attivi.