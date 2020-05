Coronavirus Bologna e provincia 21 maggio:

Undici nuovi contagi e sei decessi. A Bologna il coronavirus allenta la sua morsa ma è ancora causa di decessi. In base al report dell'Ausl i registrano lo stesso numero di contagi di ieri, ma la conta dei morti si alza. Bologna, che ieri aveva goduto del numero di zero decessi, oggi registra cinque dei sei morti di tutta la provincia. Calano di 44 unità le persone con malattia attiva mentre crescono di 52 i guariti, portando la cifra a quota 2526, su un totale di 4526 casi. Qui di seguito le tabelle con la situazione aggiornata comune per comune.

