Coronavirus e 25 aprile, Venturi: "Ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso" | VIDEO

Un film e un libro sulla Liberazione per questo 25 aprile da passare in casa, in attesa di tornare alla vita normale che però, come avverte il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, tanto normale non sarà.

"C'è una grandissima volontà di ripartire, e speriamo che il caldo ci aiuti a liberarci di questa bestaccia che abbiamo affrontato, ma non è tana libera tutti: stiamo andando meglio ma dovremo cambiare – dice nella diretta Facebook di oggi – non immaginiamo di tornare a prima, a fare tutti festa in piazza come per la vittoria del campionato del mondo. Dovremo cambiare le nostre abitudini, a cominciare dal portare i presidi di protezione individuale."

I titoli scelti dall'ex assessore alla Sanità sono L'Agnese va a morire di Renata Viganò, scrittrice e partigiana bolognese, romanzo da cui è tratto l'omonimo film, e L'Uomo che verrà, di Giorgio Diritti, film sulla strage di Marzabotto.

"Domani il presidente Bonaccini andrà lì – dice Venturi – la sua visita significa ricordare la tenacia dell'Emilia-Romagna e il fatto che ce l'abbiamo fatta allora e ce la faremo, ce la dobbiamo fare, anche in questa occasione che somiglia così tanto ad una guerra".