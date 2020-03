Effetto Coronavirus all'aeroporto Marconi: -25% di passeggeri nell'ultima settimana di febbraio

Riduzione media dei passeggeri del 25,1%, registrata negli ultimi otto giorni di febbraio (rispetto allo stesso periodo del 2019). Sono i dati dell'aeroporto Marconi.

Il 2020 era partito con il segno positivo: + 0,3% 1.294.808 passeggeri dall'inizio dell'anno, una crescita del 5,3%, ma l'effetto coronavirus ha frenato la crescita dell'aeroporto di Bologna, dopo un record del 2019. In particolare, i volumi di traffico sono diminuiti del 40% negli ultimi tre giorni di febbraio. I movimenti di volo sono aumentati del 3,1% (5.164 ) e il cargo del 12,3% sul 2019, per un totale di 2.796 tonnellate.

A causa del significativo calo del traffico principalmente sulle rotte internazionali, alcune compagnie aeree hanno annunciato la cancellazione dei voli di marzo su tutti gli aeroporti italiani. "A seguito delle informazioni ufficiali fornite dalle compagnie aeree aggiornate, l'aeroporto di Bologna sperimenterà principalmente frequenze ridotte che, nella maggior parte dei casi, non determineranno le cancellazioni totali delle rotte" rende noto lo scalo bolognese. Il numero di passeggeri a marzo "possono raggiungere la metà dei volumi normali - si legge nella nota e ci si prepara ad - affrontare un periodo che sarà difficile per l'intero settore e la cui durata non può essere attualmente stimata".