Coronavirus, l'amore che combatte: 53 anni di matrimonio in ospedale | VIDEO

Il 25 aprile Vilma e Franco hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Entrambi ricoverati perché positivi al coronavirus, grazie all'impegno degli operatori dell'ospedale, sono riusciti a incontrarsi il giorno del 53° anniversario di matrimonio. "Un anniversario speciale, una rinascita per loro e una gioia per tutti noi", come ha scritto l'assessore alla Sanità, Raffaele Donini, condividendo gli auguri su Facebook.

"In questa giornata importante per tutto il nostro Paese – ha scritto l'Ausl di Imola – un augurio speciale lo diamo a Vilma e Franco, che oggi festeggiano i 53 anni di matrimonio nel nostro ospedale. Il loro amore che ha battuto il Covid sia per tutti un segno di forza e di speranza. Grazie a loro per averci dato questa opportunità di gioire e di commuoverci e a tutti gli operatori che in ospedale si sono impegnati per farli incontrare oggi. Perché siamo persone che curano persone e mai come oggi siamo consapevoli di quanto uumanizzare le cure sia giusto, bello, vero".