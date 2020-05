Assembramenti, 13 giovani denunciati: facevano una grigliata nel cortile condominiale

Ieri sera verso le 21.30 i carabinieri del nucleo radiomobile hanno contravvenzionato 13 persone per la violazione delle disposizioni in materia di divieto di assembramento, in pieno centro a Bologna. precisamente all'interno in un cortile condominiale non troppo distante dalla centralissima via Riva di Reno.

Qui 13 ragazzi di età compresa tra i 24 e i 30 anni sono stati trovati in situazione di assembramento mentre grigliavano della carne all'interno di un cortile di condominio: tutti di nazionalità italiana di cui uno solo residente nello stabile, mentre tutti gli altri provenivano da altri luoghi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fumo della griglia visibile, i vicini allertano le forze dell'ordine

Alcuni vicini di casa alla vista dei fumi provocati dalla grigliata avevano allertato le forze dell'ordine notando chiaramente l'atteggiamento di assembramento verificato poi dai Carabinieri intervenuti sul posto.