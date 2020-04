Opere d'arte donate per l'asta benefica: 6 mila euro ai bisognosi dell'Appennino

Nonostante il settore della cultura e dell'arte sia uno dei più in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, gli artisti non si fermano e anzi, raccolgono oltre 6.000 euro utili ad aiutare persone e famiglie che in questo periodo non se la passano proprio benissimo. Si tratta del ricavato da due aste di beneficenza organizzate lo scorso fine settimana a sostegno dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, che ora quindi distribuiranno altri buoni pasto.

Pennelli Ribelli ha raccolto 4.100 euro

In particolare, l'associazione Pennelli ribelli, protagonista ogni anno a Marzabotto di un festival di street art, ha raccolto 4.100 euro e invece, gli artisti di Vergato Arte e Cultura hanno venduto opere per un totale di 1.940 euro. In entrambe le occasioni artisti dell'Appennino o comunque legati al territorio hanno gratuitamente donato una loro opera (sculture, fotografie, dipinti, stampe) poi messa all'asta tramite social network. "La generosita' dei cittadini ha fatto il resto, visto che il numero di opere vendute supera le migliori aspettative da parte degli organizzatori che per questo ringraziano gli acquirenti", scrive in una nota l'Unione dei Comuni.

Sindaci molto soddisfatti: "Significativo gesto di altruismo"

Molta soddisfazione anche da parte dei due sindaci i cui territori sono direttamente coinvolti, Valentina Cuppi sindaca di Marzabotto e Giuseppe Argentieri sindaco di Vergato che sottolineano quanto "significativo sia stato questo gesto di altruismo degli artisti che, in un momento di difficolta', danno il loro contributo per sostenere chi ha la necessità di essere aiutato. Senza contare che i cittadini e le associazioni dell'Appennino con le loro donazioni, con le spesa sospese e adesso con queste aste sin da subito hanno dimostrato la loro solidarietà nei confronti dei piu' colpiti da questa emergenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Dire)