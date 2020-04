Coronavirus, Venturi: "Se torna in autunno? Stanarlo casa per casa"

Il covid-19 "ce lo auguriamo tutti che sia sensibile alle temperature, vorrebbe dire che ce ne liberiamo definitivamente questa estate". Ma se dovesse esserci una ricaduta in autunno il commissario per l'emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, non drammatizza.

"Ci stiamo attrezzando per il meglio con un esercito di specialisti che possa affrontare una eventuale più piccola seconda ondata", afferma durante la diretta di oggi. "Se il virus torna in autunno ci auguriamo di avere molte più informazioni sulle terapie efficaci e qualche buona notizia sul vaccino.

E dovremo atterezzarci perché se torna in autunno non lo aspettiamo in ospedale, lo affronteremo nelle case, ma dovremo fare come in Corea e affrontarlo nelle case, nelle comunità". (Bil/ Dire)

