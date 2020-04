Coronavirus, la benedizione di Zuppi a San Luca: "Che questo segno di speranza arrivi a tutti" | VIDEO

Uscita straordinaria della madonna di San Luca per l'emergenza coronavirus. Al termine della messa nella basilica di San Luca, il cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, in una breve processione intorno al Santuario, ha benedetto Bologna e tutta l'aria metropolitana in preghiera. Con lui, in chiesa e durante la benedizione alla città, accompagnata dal lancio di razzi rossoblù, anche il sindaco di Bologna Virginio Merola.

"Questi sono i colori della madonna di San Luca – ha detto il cardinale – si vedono da lontano, da tutte le direzioni: che questo segno di speranza sia udito e visto da tutti e che tutti quanti possano vedere e sentire la consolazione, la forza nella difficoltà, la presenza della madre di dio in un momento così difficile per tutto il mondo e per le nostre città. Speriamo che questa intercessione – ha concluso –- possa trovare il suo compimento nella festa della Madonna di San Luca. Vediamo come sarà la situazione, se sarà possibile, sarà veramente la festa della famiglia che si ritrova".