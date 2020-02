Bimbo cinese aggredito: i genitori non denunciano, Polizia cerca aggressori

La famiglia del bambino 11enne di origine cinese aggredito a Bologna da altri ragazzi ha deciso di non sporgere denuncia, almeno per ora. Tuttavia, a quanto si apprende, la Polizia è comunque al lavoro per risalire agli autori dell'aggressione, resa pubblica con un post su Facebook dal sindaco Virginio Merola, che ha fatto sapere di aver informato della vicenda il questore Gianfranco Bernabei.

L'aggressione, risulta alla 'Dire', risale a ieri. L'episodio non si è verificato a scuola, ma per strada. Gli autori dell'aggressione avrebbero esplicitamente accostato le origini cinesi dell'11enne al coronavirus. I ragazzi, così scrive il sindaco, "hanno insultato e spintonato il bambino, colpevole solo di avere origini cinesi". Per fortuna "il bimbo non si è fatto male", chiosa il primo cittadino, che commenta l'episodio affermando che "qui non c'entra il coronavirus, c'entra la civiltà". (Ama/Pam/ Dire)