Coronavirus, Fairbnb: fondi al Sant'Orsola prenotando oggi una vacanza

Fairbnb.coop, la nuova piattaforma del turismo sostenibile, lancia la campagna #IoRestoaCasa & #ViaggioDomani. In pratica i proventi dei futuri viaggi saranno da subito utilizzati per il supporto a medici, infermieri e personale sanitario in prima linea contro il

Prenotando oggi si può contribuire da subito alla lotta contro il Coronavirus e al contempo programmare una vacanza sostenibile, aiutando Bologna e Emilia Romagna. Tra crisi economiche e aziendali, anche lehanno registrato un prenotazioni turistiche hanno subito un crollo delle prenotazioni effettuate per questi e i prossimi mesi. "Eppure, molti Host stanno dimostrando grande senso civico, mettendo a disposizione gli appartamenti per fornire alloggio al personale delle strutture sanitarie Emiliano Romagnole, consentendo così loro di rimanere isolati e di ridurre il rischio di possibili contagi, sia nelle rispettive famiglie che sul posto di lavoro. Altri sono ritornati a offrire il loro appartamento nel mercato degli affitti residenziali, con conseguenti benefici sui canoni per chi cerca una casa in cui vivere", fanno sapere da Fairbnb "abbiamo così deciso di mettere la piattaforma Fairbnb.coop e il nostro team al servizio dei Paesi in cui operiamo - Italia, Spagna e Olanda - per dare un contributo in modo concreto".

"La piattaforma Fairbnb.coop, la cui partenza era prevista proprio per questa primavera, ha un modello di business etico e responsabile che prevede la destinazione a fondo perduto del 50% delle commissioni sulle prenotazioni a progetti di comunità a rilevante impatto sociale. In occasione dell’emergenza Coronavirus questa parte delle commissioni sarà devoluta a Istituti e organizzazioni impegnate nella lotta al Coronavirus e legate alle nostre tre città pilota Italiane di Genova, Bologna, Venezia, seguiranno poi a breve analoghe iniziative nelle nostre altre destinazioni di Amsterdam, Barcellona e Valencia" si legge nella nota.

Come funziona

A Bologna, per tutto il periodo della crisi, la parte di commissioni destinata ai progetti sarà devoluta alla Fondazione Sant’Orsola, i fondi saranno destinati al sostegno di medici, infermieri e operatori che lavorano in prima linea per difendere la salute di tutti e contribuiranno anche al supporto di strutture e cure intensive in ospedali a Bologna. L'obiettivo è rendere migliori le condizioni di lavoro di chi è impegnato, oltre ogni limite, per sconfiggere il Coronavirus: personale sanitario, medici e infermieri.

Oltre a questo, Fairbnb.coop si impegna a coprire direttamente tutti i costi di transazione (impegnando quindi il oltre il 25% delle sue revenues lorde) permettendo così al contributo per la lotta al Coronavirus e ai fondi per gli Host di arrivare a destinazione senza costi aggiuntivi. Per una start-up come la nostra, è uno sforzo in più in un momento delicato, un rischio che però ci prendiamo volentieri nella speranza che questo triste periodo serva a ricordare a tutti l’importanza del bene comune.

"Useremo da subito tutti i nostri canali di comunicazione internazionali per cercare di coinvolgere nell’iniziativa quanti più potenziali viaggiatori, nella speranza di fornire risorse immediate per la lotta al virus, oltre a una prospettiva per gli Host sostenibili delle nostre città".

Fairbnb fa dunque appello a enti e organizzazioni di tutto il territorio metropolitano che hanno in programma eventi e manifestazioni a partire dal prossimo autunno di unirsi alla campagna presentando sui rispettivi siti Internet questa opportunità. Gli Host sul territorio della Città metropolitana di Bologna possono iscriversi gratuitamente su Fairbnb.coop e pubblicare l'annuncio della propria stanza o appartamento in affitto: benché la piattaforma sia ancora in fase beta, molte funzioni avanzate sono in arrivo e, con un po’ di pazienza, sarà possibile crescere insieme supportando, nel frattempo, il personale impegnato in prima linea nell'emergenza Coronavirus.

