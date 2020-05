Coronavirus, bollettino Bologna e provincia 17 maggio: tutti i dati comune per comune

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.232 casi di positività, 50 in più rispetto a ieri, di questi 11 sono a Bologna e 1 nel territorio imolese le positività registrate a Imola, per un totale, rispettivamente, di 4.489 e 391. Si registrano ancora 5 i morti nel bolognese e nessuno nell'imolese.

Questi i dati aggiornati alle 12 di oggi 17 maggio.

Territorio Imolese

Oggi si registra un nuovo caso positivo (persona non residente nel Circondario imolese) ed 1 guarito di Imola. Salgono a 391 i contagi refertati dall’Ausl di Imola dall’avvio dell’emergenza, 50 i casi tuttora attivi, 302 i guariti, 39 le persone che hanno perso la vita per o con il coronavirus.

Dalle 8 di ieri alle 8 di oggi i ricoveri da Pronto Soccorso sono stati in tutto 12, 3 con sintomi suggestivi in attesa di referto. Solo 1 persona positiva ancora ricoverata e scendono a 5 gli ospiti dell’Eurohotel. Negli ultimi 3 giorni (da giovedì a sabato) le Unità Speciali di Continuità Assistenziale hanno effettuato 17 accessi domiciliari, eseguito 40 tamponi e avviato a terapia 5 persone, garantendo una valutazione clinica puntuale ed in tempo reale dei casi con sintomi sospetti segnalati dai medici di famiglia, con tampone anche ai conviventi.

Report Covid-19 Ausl Bologna

