Bollettino Covid Bologna: vicini a zero casi, ma ancora 4 morti | GRAFICI E DATI, COMUNE PER COMUNE

Ancora un forte calo dei casi in provincia di Bologna, secondo il report dell'Ausl arrivato per la giornata del 18 maggio 2020. Ancora quattro decessi, ma i nuovi casi per tutta la provincia di Bologna è si contano nel numero di unidici. Il saldo con il calo dei casi Extra Ausl di Bologna fa scendere la quota a un solo nuovo positivo. I nuovi contagiati nel comune, nel primo giorno di ripartenza si fermano a quota nove. Sotto le Torri si registrano anche tre persone che hanno perso la vita malate di coronavirus. Coomlpessivamente sono 1174 i casi attivi, con 2400 persone guarite, 50 solo nelle ultime 24 ore.

Anche nel distretto imolese lunedì 18 maggio segna la ripartenza di molte attività e con un trend dei contagi che si mantiene positivamente stabile: nessun nuovo caso e 6 guariti (4 a Imola, 1 a Borgo Tossignano, 1 Mordano, 1 Castel San Pietro). Rimangono quindi 391 i contagi refertati dall’Ausl di Imola dall’avvio dell’emergenza. Di questi restano solo 43 i casi tuttora attivi (10 a Medicina, 14 ad Imola, 1 a Castel S. Pietro Terme, 3 Castel Guelfo, 1 a Mordano e 14 fuori t erritorio).

Dalle 8 di ieri alle 8 di oggi gli accessi al Pronto Soccorso sono stati 64, 12 i ricoveri, solo 2 i casi in attesa di tampone per sintomi suggestivi.

Coronavirus Bologna e provincia, i dati comune per comune