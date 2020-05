Coronavirus Bologna e provincia: tutti i dati comune per comune

Anche oggi la provincia metropolitana di Bologna deve registrare cinque decessi, ma prosegue il trend di netto rallentamento dell'epidemia. In tutto sono 19 i casi di nuovi contagi, che scendono a 12 se si considerano solo quelli dentro l'area metropolitana. Scendono ancora i casi attivi con meno 55 che porta il computo dei malati a 1119. Aumentano i guariti, 47 nelle ultime ore. Per quanto riguarda l'imolese si conferma il trend di zero contagi e una nuova guarigione a Medicina.

Le tabelle Ausl del 19 maggio

