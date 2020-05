Covid, il bollettino del 25 maggio: tutti i numeri di Bologna e provincia

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.587 casi di positività, 29 in più rispetto a ieri. A Bologna, 14 casi in più, per un totale di 4.564, con altri 6 morti. Questi i dati accertati alle 12 di oggi 25 maggio.

Territorio Imolese

Quarta giornata senza nessun nuovo caso Covid. 1 nuovo guarito a Medicina che fa scendere a 22 i casi attivi (6 cittadini di Medicina, 9 di Imola, 1 di Castel S. Pietro Terme, 2 di Castel Guelfo e 4 fuori territorio). Restano 392 i casi totali. A ncora 3 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 1 in Terapia Intensiva e 2 gli ospiti dell’EuroHotel.

