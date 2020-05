Coronavirus, bollettino 26 maggio: ancora 5 morti e 9 nuovi casi a Bologna e provincia

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.611 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri. A Bologna e provincia 9 casi in più e altri 5 morti. Questi i dati accertati alle 12 di oggi 26 maggio.

Territorio Imolese

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giornata odierna registra un nuovo caso positivo a Medicina. Si tratta di una persona completamente asintomatica individuata grazie al tracciamento dei contatti stretti di un caso positivo già certificato. 5 i nuovi guariti (2 a Medicina, 1 a Imola, 1 a Castel San Pietro e 1 a Castel Guelfo). La buona notizia di oggiè che Castel San Pietro raggiunge quota zero casi attivi. In totale salgono a 393 i casi refertati e scendono a 18 i casi attivi (5 cittadini di Medicina, 8 di Imola, 1 di Castel Guelfo e 4 fuori territorio). Ancora 3 i covid ricoverati in Ospedale.

Leggi anche: