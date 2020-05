Coronavirus, bollettino 27 maggio: nel bolognese contagi in netto calo

Sono 27.627 i casi positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi, 16 in più rispetto a ieri, 2 nel bolognese per un totale di 4.5.75 dall'inizio dell'epidemia e ancora 2 morti. Questi i dati registrati alle 12 di oggi 27 maggio.

Territorio imolese

Nessun caso positivo e nessun guarito. Rimangono inalterate le statistiche del nostro territorio: i casi refertati sono 393, con 18 casi attivi (5 cittadini di Medicina, 8 di Imola, 1 di Castel Guelfo e 4 fuori territorio). Ancora 3 i ricoveri in Ospedale.

