Coronavirus Bologna e provincia, il bollettino del 3 giugno: solo due nuovi contagi, ancora 7 morti

Solo due contagi, ma si contano sette morti per coronavirus nelle ultime 24 ore nel territorio di Bologna provincia. Questo il bilancio Ausl quotidiano. Sempre nello stesso periodo sono 30 i nuovi guariti. A Bologna città si registrano cinque dei sette decessi, mentre un solo nuovo contagio. Nell'imolese la situaizone si mantiene con zero contagi e decessi, per il sesto giorno consecutivo.

