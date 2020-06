Coronavirus Bologna e provincia, il bollettino del 4 giugno: solo 2 casi in più

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.860 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri 3 giugno, di questi "solo" due nel bolognese, per un totale di 4.644, con un morto, e tre a Imola, per uno totale di 397.

Territorio imolese

Oggi si registrano 3 nuovi casi refertati dall'Ausl di Imola, si tratta di 3 persone del tutto asintomatiche, a cui il tampone è stato effettuato in seguito a risultati positivi di un esame sierologico, in due casi, e delle misure di screening delle persone che devono eseguire interventi chirurgici o esami invasivi, nel terzo caso. Si tratta di una persona di Medicina, 1 di Dozza e di una residente fuori Circondario. Salgono a 397 i contagi refertati e a 13 i casi attivi (3 ad Imola, 5 a Medicina, 1 a Dozza e 4 extraterritorio). Nel frattempo è stata chiusa la convenzione con Euro Hotel, da cui erano usciti già da alcuni giorni gli ultimi ospiti a seguito di negativizzazione.