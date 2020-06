Coronavirus Bologna e provincia, il bollettino del 6 giugno: 4 casi in più

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.894 casi di positività, 17 in più rispetto a ieri, di cui 11 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. In totale si sono registrati 4 nuovi decessi: un uomo e tre donne.



A Bologna

Sotto le Due Torri si registra un nuovo decesso causato dal Covid-19, nessuno nell'imolese.

I nuovi casi di positività sul territorio, complesstivamente a Bologna sono 4.649 a Bologna, 4 in più di ieri.

Sono invece 398 le positività totali a Imola, nessuno in più rispetto a ieri.