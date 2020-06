Coronavirus Bologna e provincia: sotto le Torri altre quattro vittime

Sono quattro le vittime per coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Bologna, secondo il report dell'Ausl di oggi martedì 9 giugno. Di queste, la totalità dei decessi si conta nel comune del capoluogo, che registra due nuovi contagi. Ad essere affetti ancora sono nel comune 228 persone, che salgono a 480 per tutta la provincia. 3419 i guariti nel complesso, mentre a Bologna città rimangono cinque persone in terapia intensiva, che salgono a sette per tutto il distratto provinciale.

A Imola, dopo giorni di assenza di nuovi casi è stata confermata una nuova positività, si tratta di una persona di Imola completamente asintomatica, che ha eseguito privatamente il test sierologico ed essendo risultato positivo alle IgG ha poi eseguito un tampone effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Anche oggi non ci sono nuove persone guarite, pertanto salgono a 399 i contagi refertati ad Imola dall'inizio della pandemia mentre sono 11 i casi attivi (5 a Medicina, 2 ad Imola, 1 a Dozza, 3 fuori territorio.

Leggi anche: