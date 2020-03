Coronavirus, martedì 31 marzo bandiere a mezz'asta per i defunti

Martedì 31 marzo anche il Comune di Bologna esporrà le bandiere italiana, europea e comunale a mezz'asta in segno di lutto, per omaggiare le vittime dell'epidemia di coronavirus, alle quali in questo momento non è stato possibile riservare i funerali religiosi o civili. L'iniziativa della Presidenza del Consiglio raccoglie la proposta dei Comuni della provincia di Bergamo rilanciata dall'Anci.

Il 27 marzo scorso, la città di Bologna si è fermata per un minuto di silenzio in memoria di tutte le persone decedute a causa del coronavirus con i rintocchi a lutto della grande campana della Torre dell’Arengo di Palazzo Re Enzo, all’unisono con tutte le campane delle chiese della città.

