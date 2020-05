Coronavirus Bologna e provincia, il bollettino: guarito il 71 per cento dei malati

Con i contagi ormai ridotti a una singola cifra la provincia di Bologna si avvia verso la fine dell'emergenza sanitaria. Sono stati nove in tutto i nuovi casi di coronavirus individuati dall'Ausl, secondo l'ultimo report fornito di oggi 22 maggio.

Purtroppo si devono registrare ancora quattro decessi, due dei quali nella città di Bologna, che conta da sola cinque nuovi casi di positività. Quanto ai guariti, in totale 2567, in tutto sono il 71 per cento del totale dei casi registrati. Rimangono ancora 1012 malati attivi, per lo più asintomatici e in isolamento domiciliare.

Grafici e tabelle del 22 maggio

