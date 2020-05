Coronavirus, bollettino Bologna e provincia 13 maggio: tutti i dati comune per comune

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 52 nuovi casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri, di questi 22 sono nella provincia di Bologna, nessuno a Imola, che conta così in totale 4.437 positivi.

Nonostante il trend in ribasso, però l'Emilia Romagna continua a contare i morti: i nuovi decessi sono 26.979 in totale sul territorio regionale, nella nostra provincia si registra un altro decesso.

Territorio imolese

L’aggiornamento di oggi non presenta variazioni nel numero di nuovi contagi, mentre si registra un nuovo guarito a Medicina. Siamo quindi a 389 casi totali, 60 i casi attivi, 290 guariti e 39 i decessi. Restano solo 2 i pazienti Covid ricoverati in Ospedale, in area internistica e 8 gli ospiti dell’Eurohotel.

Report Covid Ausl Bologna 13 maggio

(Elaborazioni grafiche a cura di Luca Fusaro)

Leggi anche:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery