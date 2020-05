Coronavirus, bollettino Bologna e provincia 14 maggio: tutti i dati comune per comune

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 77 nuovi casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri, di questi 14 sono nella provincia di Bologna, 1 a Imola che conta attualemente 390 casi, per un totale di 4.451 positivi. La provincia di Bologna conta ancora 4 morti. I dati accertati alle 12 di oggi.

Territorio imolese

Continua il trend positivo nel nostro territorio: i guariti superano di gran lunga i casi positivi. Oggiun solo caso positivo refertato (un imolese) e 8 nuovi guariti (6 Imola, 1 Medicina, 1 Castel San Pietro).

290 i contagi totali sul territorio dall’avvio dell’emergenza, ma solo 53 le persone ancora malate (per lo più asintomatiche o con sintomi lievi), 298 guariti totali con doppio tampone, 5641 tamponi effettuati.

50 accessi in Pronto Soccorso nelle 24 ore (dalle 8 di ierialle 8 di stamattina), ma - per la prima volta dall'inizio dell'emergenza - nessun ricovero in area covid, neppure per sospetti.

Restano 2 i pazienti ricoverati per Covid19, mentre scendono a 5 gli ospiti dell’Eurohotel.

L’attività quotidiana delle USCA è continua sul territorio: anche ierisono state 12 le visite a domicilio effettuate in base alle segnalazioni dei medici di famiglia, 26 i tamponi effettuati (da qualche settimana le USCA effettuano infatti i tamponi a tutti i membri del nucleo famigliare della persona per cui è indicata la visita), 3 le persone per cui è stata avviata la terapia. In tutto Le USCA hanno effettuato 622 accessi a domicilio, effettuato 673 tamponi. Sono state 291 le persone che sono hanno effettuato il ciclo completo della terapia con idrossiclorichina, combinata con antibiotico e/o antivirale e 348 le visite effettuate all’Ambulatorio Infettivologico.

Report Covid-19 AUSL Bologna

