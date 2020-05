Coronavirus, bollettino Bologna e provincia 15 maggio: tutti i dati comune per comune

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 56 nuovi casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri, di questi 12 sono nella provincia di Bologna, nessuno a Imola. La provincia di Bologna conta ancora 2 morti, ecco i dati accertati alle 12 di oggi.

Territorio imolese

Un nuovo guarito e nessun caso positivo: il weekend inizia con dati che confermano il trend dell’ultimo periodo.

Sono 390 i contagi totali sul territorio dall’avvio dell’emergenza, ma solo 52 le persone ancora malate (per lo più asintomatiche o con sintomi lievi), 299 guariti totali con doppio tampone, 5705 tamponi effettuati; 64 accessi in Pronto Soccorso nelle 24 ore (dalle 8 di ieri alle 8 di stamattina), i ricoveri sono stati in tutto 16 e solo 2 con sintomi suggestivi in attesa di referto.

Report Covid-19 AUSL Bologna

